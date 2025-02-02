6 فوائد صحية لإضافة البصل الأخضر لنظامك الغذائي اليومى

كتبت مروة هريدى

البصل الأخضر هو أحد الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والتي يسهل تحضيرها ودمجها في إعداد الوجبات، حيث يتمتع البصل الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

مفيد لصحة العين

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على صحة العين، بالإضافة إلى محتواه من الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين التي تعمل على حماية العين من الالتهابات ومقاومة حالات مثل الضمور البقعي، وهو اضطراب يسبب فقدان البصر.

يقلل من فرصة الإصابة بالسرطان

الكبريت، الموجود بكثرة في البصل الأخضر، مفيد لجسمك، والأهم من ذلك أنه يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، فهو يحارب السرطان لأنه يحتوي على مواد مثل الفلافونويد وكبريتيد الأليل التي تمنع الإنزيمات التي تسبب نمو الخلايا السرطانية، لذلك أدرج البصل الأخضر في نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يسهل عملية الهضم

يُنصح دائمًا بتناول البصل الأخضر كوجبة خفيفة وسريعة كمقبلات، فهو يساعد على تحسين عملية الهضم وهو غني بالألياف، فإذا كنت تعاني من مشاكل هضمية حادة بما في ذلك التهاب المعدة والحموضة والإمساك وغيرها، فيمكنك تناول البصل الأخضر بشكل منتظم لتسريع عملية الهضم، حيث تعمل الألياف الموجودة في البصل الأخضر على تسهيل حركة الأمعاء، حيث يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بتناول 20 إلى 30 جرامًا من البصل الأخضر مرتين في اليوم، في الصباح والمساء، كما يمكنك تناوله مع خضروات أخرى على الغداء أو العشاء.

يقوي القلب

يساعد البصل الأخضر في الحفاظ على مستويات ضغط الدم طبيعية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، بالإضافة إلى ذلك، فهو يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ويقلل مستويات الكوليسترول الضار LDL، ويحفز نشاط عضلة القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن البصل الأخضر مفيد بشكل خاص في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعزز إشراقة البشرة

المكون الذي يساعد الجسم في تصنيع الكولاجين هو فيتامين C الموجود في البصل الأخضر، حيث أن الحفاظ على ليونة الجلد يتطلب هذا الكولاجين، بالإضافة إلى أنه يعطي الجلد النعومة المطلوبة ويساعد حتى في منع التجاعيد.

يقوي العظام

يحتوي البصل الأخضر على كميات كبيرة من الفيتامينات المتنوعة، مثل فيتامين C وفيتامين K، مما يجعله مصدرًا ممتازًا لهذه العناصر الغذائية، وهذه الفيتامينات ضرورية لعمل العظام بشكل طبيعي، وبينما يساعد فيتامين C في تصنيع الكولاجين، الذي يمنح عظامك قوتها، فإن فيتامين K ضروري للحفاظ على كثافة العظام.