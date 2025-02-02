6 أسباب وراء شعورك المستمر بالبرد في الطقس الدافئ

كتبت مروة هريدى

الشعور بالبرد قد يكون مزعجًا للكثير منا خاصة لو كان الجو دافئًا، وقتها هذا الشعور المبالغ فيه بالبرد قد يكون مزعجًا ومقلقًا لبعض الأشخاص، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 6 أسباب شائعة وراء شعور البعض بالبرد طوال الوقت.

فيما يلى.. 6 أسباب شائعة وراء شعور بعض الأشخاص بالبرد طوال الوقت:



ضعف الدورة الدموية



يعتمد جسمك على تدفق الدم الجيد لإبقائك دافئًا، وإذا كانت الدورة الدموية لديك ضعيفة، وخاصة في يديك وقدميك، فقد تشعر بالبرودة أكثر من الآخرين، ويمكن أن تتسبب حالات مثل مرض رينود أو مشاكل القلب الكامنة في ضعف الدورة الدموية، مما يجعل من الصعب على جسمك توزيع الحرارة بشكل صحيح، وحتى الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة يمكن أن يقلل من تدفق الدم ويجعل أطرافك باردة.

انخفاض مستويات الحديد (فقر الدم)



الحديد مهم لنقل الأكسجين عبر الدم، ووفقًا لدراسة نُشرت عام 1996، تلعب الأنيميا دورًا رئيسيًا في عدم قدرة الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد على التحكم في درجة حرارة أجسامهم خاصة في الطقس البارد، وإذا كنت تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فإن جسمك يكافح لتوليد ما يكفي من الدفء، مما يجعلك تشعر بالبرد حتى عندما تكون درجة الحرارة طبيعية، وتصاحب هذه الحالة أعراض مثل التعب والدوار وشحوب الجلد، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والعدس واللحوم الحمراء في إدارة الحالة.

مشاكل الغدة الدرقية



الغدة الدرقية هي غدة صغيرة في الرقبة تتحكم في عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم، وإذا كانت الغدة الدرقية غير نشطة (قصور الغدة الدرقية)، ينتج جسمك حرارة أقل، مما يجعلك تشعر بالبرد باستمرار، وتشمل الأعراض الأخرى جفاف الجلد وزيادة الوزن والخمول، ويمكن للطبيب التحقق من مستويات الغدة الدرقية لديك من خلال فحص دم بسيط.

عدم وجود ما يكفي من الدهون في الجسم



تعمل الدهون كعازل، حيث تحافظ على دفء جسمك، وذكرت إحدى الدراسات أن الأشخاص البدينين يرتجفون أقل ويختبرون انخفاضًا أقل في درجة حرارة الجسم أثناء التعرض للبرد مقارنة بالأشخاص النحيفين، فإذا كان لديك نسبة دهون منخفضة جدًا يفقد جسمك الحرارة بسرعة، مما يجعل من الصعب البقاء دافئًا، وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن أو يتبعون أنظمة غذائية مقيدة للغاية بالبرودة أكثر من غيرهم، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من الدهون الصحية والبروتينات في تنظيم درجة حرارة الجسم.

الجفاف



قد لا تدرك ذلك، لكن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم للغاية لتنظيم درجة حرارتهة الجسم، ويساعد الماء في الحفاظ على الدورة الدموية وتوزيع الحرارة في الجسم، فإذا كنت تعاني من الجفاف، فقد يكافح جسمك لإنتاج ما يكفي من الدفء، مما يجعلك تشعر بالبرد، يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم في منع ذلك.

قلة النوم



يقوم جسمك بإصلاح وتنظيم نفسه أثناء النوم، ويمكن أن تؤدي قلة النوم أو قلة الراحة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يجعل من الصعب على جسمك الحفاظ على الدفء، كما يمكن أن يؤثر الحرمان المزمن من النوم أيضًا على الدورة الدموية والتوازن الهرموني، مما يؤدي إلى قشعريرة مستمرة، لذلك استهدف الحصول على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم.