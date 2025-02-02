5 أشياء يجب أن تعرفها عن إدمان التكنولوجيا.. يشبه تأثير المخدرات على دماغك

كتبت فاطمة خليل

في عصرنا الحالي الذي يتميز بالتصفح المستمر وقضاء الكثير من الوقت على الإنترنت، يقول الخبراء إن إدمان التكنولوجيا - مثله كمثل الإدمانات الأخرى - هو أمر حقيقي، ورغم أنه قد لا يتم الاعتراف به كمشكلة تتعلق بالصحة العقلية، يقول الأطباء إنه يسبب القلق والتوتر وقد يتسبب حتى في التدهور المعرفي، ليس فقط لدى الشباب ولكن أيضًا لدى البالغين، تابع القراءة لمعرفة بعض الأشياء المهمة حول إدمان التكنولوجيا، وفقا لموقع تايمز ناو.

أشياء مهمة يجب أن تعرفها عن إدمان التكنولوجيا

رغم أن العيش في عالم اليوم الذي يتميز بالتكنولوجيا الحديثة له مزاياه الخاصة، إلا أن هناك العديد من الجوانب السلبية أيضًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحتك العقلية. ففي جميع أنحاء العالم، كان هناك ارتفاع كبير في عدد حالات الإدمان الرقمي أو التكنولوجي بين الشباب، الذين يعتقد الخبراء أنهم أصبحوا الآن غير قابلين للإصلاح.

ويقول المتخصصون في التكنولوجيا إن العالم الإلكتروني الذي يعتمد على الخوارزميات المستهدفة يعمل باستمرار على خلق بيئة من "الادمان الرقمي" المصمم لإغراء الناس بالرغبة في المزيد والمزيد، مما يؤثر على أدمغتهم وصحتهم الإدراكية.

بحسب خبراء الصحة العقلية، فإن الدوبامين الذي يتم إنتاجه عن طريق استخدام الشاشات والإنترنت يشبه تأثير المخدرات التي تؤثر على دماغك، مما يؤثر سلبًا على الصحة العقلية أو العلاقات أو العمل والأداء الأكاديمي.

أشياء مهمة يجب أن تعرفها عن الإدمان على الإنترنت

إدمان التكنولوجيا غير معترف به طبيا

وبما أن ليس كل من يقضي الكثير من الوقت على الإنترنت يعاني من آثار سلبية، فإن تصنيف إدمان التكنولوجيا كاضطراب يشكل تحديًا كبيرًا للمنظمات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية. وعلى عكس اضطرابات تعاطي المخدرات، التي لها أعراض جسدية واضحة، لا يظهر إدمان التكنولوجيا بطريقة يمكن التعرف عليها بشكل موحد.

القلق الاجتماعي هو المحفز الرئيسي

وفقًا للخبراء، قد يستخدم أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعامل وجهاً لوجه التكنولوجيا كآلية للتكيف أو الهروب من المواقف الاجتماعية غير المريحة. ومع ذلك، في حين تجعل وسائل التواصل الاجتماعي التواصل أكثر أمانًا وأقل ترويعًا، إلا أن هذا الاعتماد على التواصل الرقمي قد يتفاقم بمرور الوقت إلى إدمان.

إن إخفاء الهوية من خلال الشاشة يوفر الراحة، ولكن عندما لا يكون موجودًا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القلق والتوتر.

ليست مشكلة الشباب فقط

في حين أن المزيد من الشباب، وخاصة المراهقين، هم من بين أكثر مستخدمي التكنولوجيا، فإن الدراسات تقول إن 20-25 % من المراهقين يظهرون بعض علامات الاستخدام الإشكالي للإنترنت أو الإدمان على التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والذين يستخدمون التكنولوجيا بشكل مفرط قد زاد بشكل كبير منذ الوباء.

وبحسب المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، أفاد العديد من البالغين في هذه الفئة العمرية بزيادة اعتمادهم على التكنولوجيا الرقمية في التواصل والترفيه والبحث عن المعلومات. ويواجه معظمهم العزلة الاجتماعية والوحدة ــ وخاصة مع تقاعدهم ــ ويعانون من مشاكل في الحركة أو يفقدون أصدقاء مقربين أو أفراداً من الأسرة.

يسبب تبعيات أخرى

كما أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من خطر تعاطي المخدرات. ويقول خبراء الصحة العقلية إن الإدمان على مواد مثل الكحول أو المخدرات يزداد مع سعي الأفراد إلى تكرار أو تكثيف الأحاسيس الممتعة.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة الإدمان السلوكي، فإن الاستخدام المفرط للإنترنت - وخاصة في الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي - يرتبط بزيادة التدخين واستهلاك الكحول، إلى جانب الإفراط في تناول الطعام.

يزيد من أعراض الانسحاب

إن قضاء وقت أطول على الإنترنت يجعلك سعيدًا وراضيًا لفترة قصيرة. ومع ذلك، يرى الخبراء أنه عندما لا تتمكن من الوصول إلى التكنولوجيا، فقد تعاني من عدم الراحة النفسية مثل:

عصبية

قلق

الأرق.



كل هذه هي أعراض الانسحاب، والتي نراها أيضًا في الإدمانات السلوكية الأخرى.



وفقًا للأطباء، فإن التعافي من أي نوع من أعراض الانسحاب أمر صعب، ولا يختلف إدمان التكنولوجيا عن ذلك. على عكس إدمان المواد المخدرة حيث يكون الامتناع هو الهدف غالبًا، فإن إدمان التكنولوجيا أكثر تعقيدًا لأن التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من العديد من أعمالنا وتفاعلاتنا الاجتماعية. سيجد معظم الناس صعوبة في الانفصال تمامًا لأن وظائفهم أو تعليمهم يتطلب منهم البقاء على الإنترنت .