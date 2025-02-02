46 مصابا ومريضا فلسطينيا يدخلون عبر ميناء رفح البري قادمين من غزة

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استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، المصابين والمرضي الفلسطينيين من قطاع غزة اليوم /الأحد/؛ في دفعة ثانية بدع وصول الأولى أمس، وبرفقتهم عدد من ذويهم المرافقين لهم.



وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري إن 46 مصابا فلسطينيا، بخلاف مرافقيهم، وصلوا حتى الآن؛ وسيتم نقلهم إلى المستشفيات بشمال سيناء والمحافظات الأخرى بالإسماعيلية والسويس والشرقية والقاهرة وغيرها.



وأضاف أن نحو 100 سيارة إسعاف مصرية متوقفة كانت أمام وداخل الميناء، في انتظار سيارات الإسعاف الفلسطينية فور وصولها من الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري؛ تميهدا لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وأشار إلى أن سيارات الإسعاف المصرية بها كل الأجهزة اللازمة، علاوة على وجود طاقم طبي لتقديم الرعاية المطلوبة، فيما جرى وضع مستشفيات شمال سيناء بالشيخ زويد والعريش وبئر العبد، في حالة استعداد لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة بتوفير الأطقم الطبية اللازمة من أطباء ومسعفين وأجهزة طبية ومساعدات، إلى جانب المستشفيات الكبرى بالقاهرة وغيرها من المحافظات .