اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 فبراير 2025 10:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

يهم طلاب ثانوية عام.. الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة التقدم للامتحانات 2025

الأحد، 02 فبراير 2025 09:00 ص
يهم طلاب ثانوية عام.. الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة التقدم للامتحانات 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت المدارس الثانوية استلام استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسى 2025، من الطلاب وحددت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة التى يتم تسليمها مع الاستمارة الإلكترونية، حيث يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة الإلكترونية بكل مشتملاتها، والتي تمت طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2024 / 2025 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا وتسليم اصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم "مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

اخبار مصر

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025






الرجوع الى أعلى الصفحة