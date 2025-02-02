اليوم السابع
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ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السورى.. صور

الأحد، 02 فبراير 2025 03:20 م
ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السورى.. صور جانب من اللقاء
وكالات

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع منذ قليل.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة ⁧‫السعودية الرياض،‬⁩ فى أول زيارة رسمية إلى المملكة .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض. وفق قناة العربية و الوكالة السورية الرسمية.

من المقرر أن يلتقى الشرع مع ولى العهد السعودي محمد بن سلمان ، وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين السعودية وسوريا في مختلف المجالات وأيضا مستجدات الأوضاع فى المنطقة .

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أن اتخذ الشرع عدة قرارات بعد تعيينه رئيسا للمرحلة الانتقالية لسوريا، بحل مجلس الشعب والفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية والجيش كما حل حزب البعث الذي حكم البلاد على مدار خمسة عقود. كما أوقف العمل بالدستور السابق انتظاراً لإعلان دستوري مرتقب ليكون المرجع القانوني للبلاد في المرحلة الانتقالية.

زيارة أحمد الشرعة الى السعودية
زيارة أحمد الشرعة الى السعودية

 

لقاء أحمد الشرع ومحمد بن سلمان
لقاء أحمد الشرع ومحمد بن سلمان

 

لقاء بن سلمان والشرع فى الرياض
لقاء بن سلمان والشرع فى الرياض

 

محمد بن سليمان وأحمد الشرع بعد وصولة الرياض
محمد بن سليمان وأحمد الشرع بعد وصولة الرياض

 







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