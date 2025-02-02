وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإكواتوري تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية

كتب أحمد جمعة

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد مع "سيميون أويونو إيسونو آنجي" وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك في ضوء رئاسة غينيا الاستوائية لمجلس السلم والأمن الأفريقي الشهر الجارى.

استهل الوزير عبد العاطي الاتصال بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس تيودورو أوبيانج نجيما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

تناول الاتصال التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات والتعاون في مشروعات تنموية تعود بالنفع على الجانبين. ووجه السيد وزير الخارجية فى هذا السياق الدعوة لنظيره الإكواتوري لزيارة مصر في أقرب فرصة لتعزيز أوجه التعاون المشترك.

كما ناقش الوزيران سبل تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، لاسيما تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان، وذلك في ضوء رئاسة غينيا الاستوائية لمجلس السلم والأمن الأفريقي الشهر الجارى، وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لدعم مسارات الحلول السياسية وتعزيز الاستقرار في القارة.

وفي إطار التحضيرات الجارية للمشاركة في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، أكد الوزيران حرصهما على التنسيق المستمر داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، واتفقا على تبادل الدعم فيما يخص ترشيحات البلدين للمناصب الدولية، بما يعكس عمق علاقات التعاون والتضامن بين مصر وغينيا الاستوائية.