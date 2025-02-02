وزير التعليم العالى ينعى الدكتور سامي عبدالعزيز

محمد صبحى

ينعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق والخبير الإعلامي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام جامعة القاهرة وفاة، الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وكتبت إدارة الكلية عبر صفحتها، قائلة: بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الإعلام - جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، تغمده الله بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم.