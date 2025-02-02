وزارة الصحة توضح أضرار التدخين على المطهر الخارجى للمدخن.. تفاصيل

-اصفرار الأسنان

-تجعد الوجه

-بحة الصوت

- هشاشة العظام

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يعتبر من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بـ سرطان الرئة، وهو ما يتطلب الإقلاع عنه مع الحرص على الكشف والمتابعة باستمرار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى كالالتهاب الرئوى والأنفلونزا والسل وغيرها، لذلك يجب التوقف عنه فورًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يدمر الصحة ويتسبب فى ضعف الخلايا المناعية ويؤثرعلى القلب والأوعية الدموية ويتسبب فى ضعف الجهاز المناعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات خلال 24 ساعة فقط من القيام بالتدخين