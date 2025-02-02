اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف آليات علاج التهاب العظام والمفاصل .. تفاصيل

الأحد، 02 فبراير 2025 12:00 م
وزارة الصحة تكشف آليات علاج التهاب العظام والمفاصل .. تفاصيل التهاب العظام والمفاصل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات علاج التهاب العظام والمفاصل وقالت : تستخدم الجراحة لاستبدال المفاصل في الحالات الشديدة من أجل تقليل الألم واستعادة الحركة.

وتابعت : لتقليل الإصابة بالتهاب العظام والمفاصل يجب ممارسة الرياضة وتناول أغذية صحية ويجب استشارة الطبيب لاختيار العلاج المناسب للحالة.


وقالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة والتأكد من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين (د) في النظام الغذائي من العوامل المهمة للوقاية من هشاشة العظام. ​

وتابعت: يمكن استشارة  الطبيب أو الصيدلي عن مدى الحاجة لتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة العظام.​

ونصحت وزارة الصحة باتباع نصائح السلامة العامة التالية لتقليل خطر الإصابة، مثل:​

-ارتداء حزام الأمان دائمًا.​
-ارتداء معدات الحماية المناسبة لجميع الأنشطة والرياضات.​
-التأكد من خلو المنزل ومكان العمل من الفوضى التي قد تتسبب في التعثر.​
-استخدام الأدوات أو المعدات المناسبة في المنزل للوصول إلى الأشياء. ​
-عدم الوقوف على الكراسي أو الطاولات أو أسطح العمل.​
-اتباع نظام غذائي وخطة تمارين رياضية صحية.​
-استخدم عصا أو مشاية في حالة المعاناة من صعوبة في المشي أو عُرضة لخطر السقوط بشكل متزايد.​

وزارة الصحة تكشف آليات علاج التهاب العظام والمفاصل
وزارة الصحة تكشف آليات علاج التهاب العظام والمفاصل






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الصحة

صحة العظام

هشاشة العظام

فيتامين د



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