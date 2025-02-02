وزارة الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسب الشفاء لـ98%

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، إن سرطان الثدي لا يعالج باستئصال الثدي بالكامل في المراحل الأولى، مؤكدة أن الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتي للثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية.

وأوضحت وزارة الصحة أن من المفاهيم الخاطئة أن الشباب تحت سن الثلاثين لا يصابون بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، فهو يضمن شفاء بنسبة عالية.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 18 سنة بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض غير السارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول)، ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28سؤال يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى و تعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.