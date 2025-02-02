اليوم السابع
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وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات فبراير 2025 من بنك ناصر

الأحد، 02 فبراير 2025 07:00 ص
وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات فبراير 2025 من بنك ناصر الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة  التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات شهر فبراير 2025، من فروع بنك ناصر الاجتماعي وذلك بعد قرار الوزيرة بفتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، حيث يولى البنك  اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.







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