اليوم السابع
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ورش عمل عن "مهارات القيادة وتحديات تغير المناخ للشباب" بمكتبة الإسكندرية

الأحد، 02 فبراير 2025 02:29 م
ورش عمل عن "مهارات القيادة وتحديات تغير المناخ للشباب" بمكتبة الإسكندرية جانب من ورش عمل
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي مجموعة من ورش العمل عن تغير المناخ ومهارات التفاوض والقيادة للطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب، وذلك في الفترة من 2-5 فبراير 2025 بسفارتي المعرفة بجامعة القاهرة وعين شمس.

تهدف الورش إلى توعية الشباب بتحديات تغير المناخ وآثاره على القارة الإفريقية والآثار الناجمة عن الجفاف والأحداث الجوية المتطرفة وتغير إنتاجية المحصول الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات التي قد تحدث بالقارة، كما ستلقي الضوء على المهارات اللازمة للقيادة والتفاوض في هذا المجال.

يشارك في هذه الورشة مجموعة من الطلاب الأفارقة من جنوب السودان والسودان ومصر من الدارسين في الجامعات المصرية، وقد تبنت المكتبة هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج "الشباب الافارقة من أجل التنمية" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011. تهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.

 







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الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

تغير المناخ

مهارات التفاوض والقيادة

الطلاب الأفارقة






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