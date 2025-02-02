"هينيبا" فيروس خطير يظهر فى أمريكا الشمالية.. اعرف أعراضه وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

اكتشف باحثون بجامعة كوينزلاند فى أستراليا فيروسًا جديدًا خطيرًا يُدعى هينيبا فى ألاباما بأمريكا الشمالية، وأثار هذا الاكتشاف مخاوف بشأن تفشي محتمل للفيروس، حيث ينتمي فيروس هينيبافيروس إلى نفس عائلة فيروس نيباه شديد الفتك، والذي تسبب في أوبئة شديدة في الماضي، بحسب موقع تايمز ناو.

ومن المعروف أن الفيروسات من هذه العائلة تنتقل من الحيوانات إلى البشر، ويمكن أن تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي والعصبية التي تهدد الحياة، في حين تم اكتشاف فيروس هينيبا حديثًا فى أمريكا الشمالية، فقد ثبت بالفعل أن أقاربه - فيروسات نيباه وهيندرا - مميتة في أجزاء أخرى من العالم.

ونظرًا لإمكانية انتقاله من إنسان إلى خرآ، يخشى الخبراء أنه إذا لم يتم احتواؤه فقد ينتشر خارج أمريكا الشمالية ويصبح أزمة صحية عالمية.

وأثار ظهور فيروس قاتل آخر محتمل حالة من الاستعجال بين الباحثين ومسئولي الصحة العامة، ولكن ما هو فيروس هينيبا بالضبط، وكيف ينتشر، والأهم من ذلك كيف يمكنك حماية نفسك؟

ما هو فيروس هينيبا؟

فيروس هينيبا هو فيروس حيواني المنشأ، ما يعني أنه يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، وهو جزء من عائلة Paramyxoviridae، والتي تشمل ثلاثة فيروسات معروفة:



- فيروس هيندرا (HeV) - تم التعرف عليه لأول مرة عام 1994 في أستراليا، وهو يصيب الخيول بشكل أساسي ولكنه قادر على الانتقال إلى البشر.

- فيروس نيباه (NiV) ، تم اكتشافه لأول مرة فى ماليزيا عام 1998، وينتشر من الخفافيش ويسبب فاشيات خطيرة بين البشر.

- CedPV – أقل دراسة ولكنه ينتمي إلى نفس مجموعة الفيروسات.

فيروسات هيندرا ونيباه خطيرة بشكل خاص لأنها تسبب أمراضًا تنفسية وعصبية مميتة لدى البشر، ولأن فيروس هينيبا يشترك فى خصائص هذه الفيروسات، فإنه لديه القدرة على التسبب في تفشيات خطيرة.

كيف ينتشر فيروس هينيبا؟

ينتقل فيروس هينيبا، مثل الفيروسات الحيوانية الأخرى، من خلال:

- الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة (مثل الخفافيش والخيول والخنازير)

- تناول الطعام أو الماء الملوث.

- الانتقال من إنسان إلى إنسان من خلال سوائل الجسم أو الاتصال الوثيق أو الرذاذ التنفسي.

ونظرا لمعدل الوفيات المرتفع، يخشى الخبراء من أن ينتشر الفيروس خارج أميركا الشمالية إذا لم يتم احتواؤه.

أعراض الإصابة بفيروس هينيبا

قد تظهر عدوى فيروس هينيبا في البداية أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا ولكنها قد تتطور بسرعة إلى حالات تهدد الحياة.

أعراض فيروس نيباه:

- التهاب الحلق

- صداع

- حمى

- آلام العضلات

- دوخة

- الغثيان والقيء

- التهاب الدماغ

- ضائقة تنفسية شديدة

- نوبات صرع وارتباك في الحالات القصوى

أعراض فيروس هيندرا:



- الحمى

- التهاب الحلق

- صداع

- سعال

- آلام العضلات

- مشاكل عصبية مثل الارتباك وفقدان التنسيق

- ضيق في التنفس في الحالات الشديدة

كيفية البقاء آمنًا من فيروس هينيبا

نظرًا لأن فيروس هينيبا يمثل تهديدًا تم اكتشافه حديثًا، فمن المهم اتخاذ تدابير وقائية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

1. تجنب الاتصال بالحيوانات المصابة - من المعروف أن الخفافيش والخيول والخنازير هي حاملات للعدوى المرتبطة بفيروس هينيبا.

2. ممارسة النظافة الجيدة - اغسل يديك بانتظام بالصابون وتجنب لمس وجهك.

3. تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة - تأكد من غسل الفواكه والأطعمة الأخرى وطهيها بشكل صحيح.

4. ارتدِ معدات الحماية - إذا كنت تعمل مع الحيوانات أو في مناطق عالية الخطورة، فاستخدم الأقنعة والقفازات.

5. مراقبة الأعراض - إذا كنت تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد التعرض المحتمل، فاطلب العناية الطبية على الفور.

6. الحد من انتقال العدوى من إنسان إلى آخر

7- تجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين، وارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي عند الحاجة.

خطر تفشي المرض على مستوى العالم

ورغم أن فيروس هينيبا لم يُكتشف حتى الآن إلا في ولاية ألاباما، فإن تفشي فيروسات مماثلة في الماضي يُظهِر إمكانية انتشاره السريع على مستوى العالم. ويراقب العلماء والسلطات الصحية الوضع عن كثب لمنع حدوث جائحة آخرى.