نجاح أول حالتي قسطرة دراسة كهروفسيولوجية وكى بموجات الراديو بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح وحدة كهرباء القلب بقسم طب القلب والأوعية الدموية، للمرة الأولى بمستشفى الجراحات الجديد، فى إجراء أول حالتي قسطرة كهروفسيولوجية، وكى بموجات الراديو لمريضتين تعانيان من تسارع شديد فى ضربات القلب بعد تلقيهم صدمات كهربائية بشكل متكرر على مدار السنة الماضية، وتم إجراء الحالتين تحت إشراف الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة رغدة غنيمى الشيخ رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد، والدكتور محمد سرحان نائب مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن وحدة كهرباء القلب بقسم طب القلب والأوعية الدموية بمستشفى الجراحات الجديد تم افتتاحها لخدمة المرضى فى 4 ديسمبر 2024، منذ أقل من شهرين تقريبا، وتعد وحدة طبية متطورة ومتكاملة، ومجهزة على أعلى مستوى طبي بالعالم لعلاج اضطرابات القلب باستخدام أحدث التقنيات، ومنها موجات الراديو وتقدم جميع خدمات التشخيص والعلاج فى مجال كهربية القلب، ويأتي إنشائها فى إطار حرص كلية الطب جامعـة طنطـا ومستشفياتها الجامعية على تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة لمرضى كهرباء القلب المترددين على مستشفيات جامعـة طنطا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن الحالتين لسيدتين إحداهن فى العقد الرابع والأخرى فى العقد السابع من العمر تعانيان من تسارع شديد فى ضربات القلب بصورة متكررة على مدار السنة الماضية وسبق استقبالهم أكثر من مرة بطوارئ قسم طب القلب والأوعية الدموية، وكانت تستدعى إعطاء صدمات كهربائية نظرا لشدتها وتمت مناظرة الحالات بعيادة كهرباء القلب وتحويلها إلى مستشفى الجراحات الجديد لإجراء قسطرة دراسة كهروفسيولوجية والكى بموجات الراديو للحالتين وتم خروجهن من المستشفى بسلام فى نفس اليوم دون حدوث أي مضاعفات وبنجاح تام والتعافي بشكل نهائي من الضربات، وتم إجرائهن على " نفقة الدولة " دون تحمل المريضتين أي تكلفة مالية ضمن جهود مستشفيات جامعـة طنطا المخلصة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على جميع حالات قوائم الانتظار الخاصة بكهرباء القلب والتي يرعاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجارى التنسيق لعمل حالات أخرى تباعا فى المرحلة القادمة.

وأشاد عميد الكلية بمهارة وكفاءة الفريق الطبي بوحدة كهرباء القلب الذى أجرى حالتين قسطرة دراسة كهروفسيولوجية وكى بموجات الراديو، ويضم الدكتور محمد بيومى والدكتور وليد رشدى والدكتورة سالى الصواف، والدكتور عمرو الشيخ " مدرسين بالقسم ، والدكتورة نورهان حسام والدكتور أحمد الرصاصى، والدكتورة إيمان حلمى مدرسين مساعدين، والطبيب أسامة البرادعى، والطبيب محمود شحاتة والطبيب محمد فودة " أطباء مقيمين " ومن تمريض قسم القلب بمستشفى الجراحات الجديد السعودى أحمد وأحمد مجدى ومصطفى عوض وفنى القسطرة أسامة عوض.