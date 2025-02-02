نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

الدقهلية شريف الديب

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2024/2025 م، بعد اعتمادها من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك بنسبة نجاح 89.4 % .

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جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 126 آلاف و294 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 112 ألف و937 طالبا وطالبة.



وبعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.