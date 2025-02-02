نتائج متميزة لبرامج كلية التجارة بجامعة القناة فى الفصل الدراسى خريف 2024

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتائج البرامج المميزة وشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة للفصل الدراسي خريف 2024، مؤكداً أن النتائج تعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم متميز وفق أحدث المعايير الأكاديمية.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين في البرامج المختلفة يعكس الجهد المبذول من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيداً بسرعة إعلان النتائج لضمان تحقيق الاستقرار الأكاديمي للطلاب.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تحقيق برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) نسب نجاح مرتفعة، حيث بلغت نسبة النجاح في المستوى الأول 93.6% لعدد 163 طالبًا وطالبة، بينما سجل المستوى الثاني 97.2% لعدد 180 طالبًا وطالبة. وحقق طلاب المستوى الثالث نسبة نجاح 98.7% لعدد 164 طالبًا وطالبة، في حين سجل المستوى الرابع نسبة نجاح كاملة 100% لعدد 166 طالبًا وطالبة، ما يعكس تميز طلاب البرنامج والتطور المستمر في مناهجه التعليمية.

وفيما يخص برنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI)، أكدت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، أن البرنامج شهد نسب نجاح مرتفعة تعكس مستوى التحصيل العلمي للطلاب، حيث بلغ عدد الناجحين 196 طالبًا وطالبة. وسجل المستوى الأول نسبة نجاح 88.4% لعدد 46 طالبًا وطالبة، والمستوى الثاني 90.6% لعدد 39 طالبًا وطالبة، بينما حقق كل من المستويين الثالث والرابع نسبة نجاح كاملة 100%، بعدد 53 طالبًا وطالبة و58 طالبًا وطالبة على التوالي.

وأكدت الدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن سرعة إعلان النتائج تعكس حرص الكلية على توفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلاب، موضحة أن الامتحانات جرت وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مع مراعاة الشفافية والدقة في التصحيح لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد عبد العلا إلى أن شعبة اللغة الإنجليزية (CH) بنظام الساعات المعتمدة شهدت مشاركة 520 طالبًا وطالبة، حيث بلغت نسبة النجاح في المستوى الأول 76.4% لعدد 130 طالبًا وطالبة، بينما سجل المستوى الثاني نسبة نجاح 98% لعدد 152 طالبًا وطالبة. وحقق طلاب المستوى الثالث نسبة نجاح 97.32% لعدد 109 طلاب وطالبات، فيما سجل طلاب المستوى الرابع نسبة نجاح 99.2% لعدد 129 طالبًا وطالبة، ما يعكس التزام الطلاب وتحسن الأداء الأكاديمي بشكل ملحوظ.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير البرامج التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية داعمة لتحقيق أعلى معدلات التفوق العلمي.