نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمدينة العياط

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بـ مدينة العياط، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بالمتايعة الدورية لنسب تنفيذ مشروعات التطوير.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالعياط، حيث تابع ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة، وأعمال التدبيش بشارع السلخانه من طريق مصر أسيوط وشارع الجمهورية من شارع الجيش وحتى طريق مصر أسيوط، مشددًا على سرعة البدء في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي تمهيدًا لبدء أعمال الرصف.

وتابع النائب أعمال تركيب بلاك الإنترلوك بشارع كافتريا برج العرب ومتفرعاته وشارع عبده السيد ومتفرعاته، وتفقد مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة العياط الجديد لمتابعة نسب تنفيذ المشروع، موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط، والمهندس أبو النجا عبد الرحمن مشرف عام مشروعات الرصف بمديرية الطرق، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس خالد سلطان مدير عام شبكات كهرباء العياط، والمهندس عبد الرحمن الصمدي المشرف على مشروع الصرف الصحي بالعياط بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى، ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.