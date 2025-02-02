مُتحدث «الوزراء»: الدولة تمنح أولوية كبيرة لقطاع الصحة

رامى محيى الدين

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، عن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لوزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى «بهية»، لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة.

وقال «الحمصاني»، إن مستشفى بهية يمثل خدمة أساسية للمواطنين، خاصة السيدات في علاج أورام الثدي، وهي خدمة مهمة جدا، مشيرا إلى أن المستشفى دوره مهم جدا، لأنه يتناول الموضوع من منظور كامل، ويتعامل مع الحالات بصورة شاملة، على درجة عالية جدا من التخصص والجودة ، كما أنه يقدم الدعم النفسي.

وأضاف: «مستشفى بهية يبذل مجهودا في مساعدة المرضى، من خلال ورش متميزة يجري تنظيمها، والمستشفى يقدم خدمة متكاملة، وهو ما يعكس حجم التطور والجودة في الخدمة التي يجري تقديمها».

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «الدولة تسعى قدر المستطاع حتى من خلال مواردها المحدودة، أن تطور قدر المستطاع من الصروح الطبية، باعتبار أنها تقدم خدمة للمواطن بصورة مباشرة، كما أن الدولة تمنح أولوية كبيرة جدا لقطاع الصحة، والدولة تؤكد أنها ستظل تدعم مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال الخدمات، وتقديم الأرض لإقامة المشروعات، مثلما حدث في مستشفى أهل مصر».