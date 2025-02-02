مياه المنوفية: وضع جدول زمنى لتنفيذ خطط المأمونية بجميع محطات مياه الشرب

المنوفية - محمد فتحى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برئاسة المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الاجتماع الدوري لمأمونية المياه والصرف لعرض الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان مأمونية مياه الشرب والتداول الآمن للصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات الآمنة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالمتابعة المستمرة لمأمونية المياه والصرف.

تناول الاجتماع حرص الشركة علي إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات الإنتاج وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى خروجها من محطة الإنتاج وتطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه وخطط مأمونية تداول الصرف الصحى لجميع المحطات، حيث إنها تعد من أهم الأدوات لضمان جودة المياه المنتجة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد، علي ضرورة الاهتمام بملفات مأمونية وسلامة المياه، ووضع جدول زمني لتنفيذ خطط المأمونية بجميع محطات مياه الشرب، وأهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لخطط سلامة ومأمونية المياه، والتداول الآمن للصرف الصحي.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الري ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والجهات المعنية بمحافظة المنوفية ورؤساء القطاعات المعنية بالشركة.