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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة مطروح

الأحد، 02 فبراير 2025 12:05 م
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة مطروح طلاب الاعداديه-أرشيفية
مطروح – حسن مشالى

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تتواصل أعمال التصحيح داخل كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، كما بدأ رصد درجات الطلاب في المواد التي تم الانتهاء من مراجعة تصحيحها، تمهيداً لإعلان النتيجة الأسبوع الجاري قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، فور اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكانت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، قد بدأت يوم الأحد الماضي، في أول يوم عمل عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

يأتي ذلك بعد انتهاء جميع المدارس بالمحافظة، من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب مراحل النقل ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي ) خلال الأسبوع الماضي.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم، أن المدارس الابتدائية والإعدادية، والثانوية العامة والثانوية الفنية، قد بدأت منذ يوم الأحد الماضي، إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل بمقر المدارس، تباعاً فور اعتمادها. 

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، قد انتهت يوم الخميس قبل الماضي، بمشاركة 12699 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية، في مختلف الإدارات التعليمية وقطاع البنجر التعليمي.

 







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