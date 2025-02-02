منظمة المرأة العربية تنوه بصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

أحمد علوى

نوهت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، بصمود نساء وفتيات فلسطين في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تبني سياسات عادلة تحقق الأمن والسلام في المنطقة.



ودعت المديرة العامة للمنظمة، في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من فبراير من كل عام -، الآباء والأمهات في المجتمعات العربية إلى حماية الفتيات وضمان حقوقهن في التعليم والصحة والعمل والمساواة.

وأعربت عن أملها في أن يكون العام الجاري عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا للفتيات والنساء.