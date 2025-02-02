اليوم السابع
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مكافحة الإدمان: 165 ألف مريض تقدموا بطلب للعلاج خلال 2024

الأحد، 02 فبراير 2025 09:00 م
مكافحة الإدمان: 165 ألف مريض تقدموا بطلب للعلاج خلال 2024 الدكتور إبراهيم عسكر
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق هو الآلية الوطنية لمكافحة الإدمان والمخدرات برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة مجلس إدارة الصندوق وهى داعمة للمتعاطين والمتعافين بشكل كبير.

وأضاف إبراهيم عسكر خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه خلال العام الماضى 2024  تقدم 165 ألف مريض طلبا للعلاج على مستوى 34 مركزا علاجيا فى 19 محافظة.

وأوضح إبراهيم عسكر أن هذا الرقم يؤكد على صدق ومصداقية الصندوق فى التعامل مع المشكلة وقوة عمل كبيرة من أخصائيين ومتطوعين نفذوا برامج متغيرة ومستدامة للحد من الإنتكاسة لدى مرضى الإدمان.

ولفت إبراهيم عسكر إلى أن آخر دراسة مسحية على مستوى الجمهورية والتى تم إطلاقها أمام القيادة السياسية وتم التوجيه لها بشكل أوسع بأن يكون هناك اهتمام من كل القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية بأن يساعدوا الصندوق فى رؤية واستراتيجية الصندوق أكدت أن الإدمان والتعاطى موجود لكن بنسب تفوق النسب العالمية بشكل بسيط.

 







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الحياة اليوم

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