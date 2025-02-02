مصر تواصل استقبال المرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح.. 71 حالة خلال يومين

معبر رفح - محمد حسين

تواصل مصر تقديم دعمها الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، حيث استقبلت خلال اليومين الماضيين 71 حالة مرضية وإصابة قادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، برفقة 101 مرافق، وتم توزيعهم على عدد من المستشفيات المصرية لتلقي العلاج وفقًا لحالتهم الصحية.

وأعلنت صحة شمال سيناء انه استقبلت الفرق الطبية المصرية اليوم 34 مريضًا فلسطينيًا برفقة 63 مرافقًا، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية وفقًا لحالتهم الصحية، وذلك على النحو التالي: 18 حالة تم استقبالهم في مستشفى العريش العام، 10 حالات نُقلت إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، 5 حالات تلقت الرعاية في مستشفيات جامعة الزقازيق نظرًا لحاجتهم إلى تخصصات طبية دقيقة، حالة واحدة جرى تحويلها إلى مستشفى بئر العبد.

وكانت مصر قد استقبلت أمس 37 حالة برفقة 38 مرافقًا، حيث تم توزيعهم على مستشفيين رئيسيين في شمال سيناء: 19 حالة تلقت الرعاية في مستشفى العريش العام، 18 حالة تم علاجها في مستشفى الشيخ زويد المركزي.

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن جميع الأجهزة المعنية تعمل على تسهيل إجراءات استقبال المرضى الفلسطينيين وضمان نقلهم إلى المستشفيات بسرعة وكفاءة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهات الصحية والأمنية والإغاثية لتقديم أفضل رعاية ممكنة للوافدين من قطاع غزة.

وشدد المحافظ على أن مصر مستمرة في تقديم التسهيلات لضمان وصول المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن، مع توفير كل سبل الراحة لهم خلال رحلة العلاج.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المستشفيات المصرية، وخاصة في العريش والشيخ زويد وبئر العبد، تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المرضى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة، وتم تعزيز أقسام الطوارئ والرعاية المركزة بالمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، لضمان تقديم الخدمات الصحية بسرعة وكفاءة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هناك متابعة مستمرة للحالات المحولة إلى مستشفيات خارج سيناء، مثل جامعة الزقازيق، لضمان حصولهم على العلاج المناسب لحالتهم الصحية.