مساعد وزير الخارجية يستقبل مدير عمليات برنامج الغذاء العالمي

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير عمرو الجويلى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، "كارل سكاو" نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي، حيث ركز اللقاء على التعاون الثنائى من جانب، والدور المركزى الذى تقوم به مصر في دعم المساعدات الإقليمية التي يقدمها البرنامج، خاصة إلى قطاع غزة والسودان.

وعلى الصعيد الوطنى، بحث اللقاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للبرنامج فى مصر للفترة ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٨ ، والتى تهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ أولوياتها الوطنية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائى والتغذية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

وعلى الصعيد الإقليمى، تناول الجانبان، بحضور السفير محمود عمر، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، تعزيز مساعدات الغذاء إلى كل من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والسودان استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في البلدين، خاصة على ضوء استضافة القاهرة للمكتب الإقليمى للبرنامج والدور الذى تقوم به مصر، من خلال السفارة في روما، كعضو في المجلس التنفيذي للبرنامج ممثلة عن إقليم الشرق الأوسط.