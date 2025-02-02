مسؤول كندى: تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب الثلاثاء

محمد جمال

أكد مسئول كندى أن تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيبدأ الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية باهظة على كندا والمكسيك والصين، وقالت إنه يزعم أن ضرائبه على الواردات ستكون نعمة للاقتصاد الأمريكي، لكن معظم خبراء الاقتصاد يختلفون معه بشدة، ويرى الكثيرون إن تعريفات ترامب ستزيد من التضخم، وتبطئ النمو الاقتصادي، وتضر بالعمال الأمريكيين وتؤدي إلى دفع المستهلكين الأمريكيين فاتورة تعريفاته.

وقال جوزيف ستيجليتز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا والحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية: "يعتقد جميع خبراء الاقتصاد تقريبًا أن تأثير التعريفات الجمركية سيكون سيئًا للغاية بالنسبة لأمريكا والعالم". "من المؤكد أنها ستكون تضخمية".

وفي يوم التنصيب، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك في الأول من فبراير "لأنهم"، كما قال، "يسمحون لأعداد كبيرة من الناس" بـ "القدوم، والفنتانيل بالدخول". كما هدد ترامب الصين بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% ما لم توقف شحنات الفنتانيل، في حين أبقى على تهديده الأطول أجلاً بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية.

وقال ستيجليتز، الذي كان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبيل كلينتون: "من غير المعقول ألا ترد الدول الأخرى. حتى لو لم ترغب بعض الحكومات في الرد، فإن مواطنيها سيطالبون بعدم السماح بالتعرض للضرب. عندما تتصرف مثل الغوريلا وتضرب على صدرك، هل ستستجيب الدول ببساطة، سيطالب المواطنون صناع سياساتهم بالقيام بشيء ما".

وأوضحت الصحيفة أن الرسوم الجمركية والتوترات والمخاوف من الانتقام والحرب التجارية من المرجح أن تدفع العديد من الشركات إلى تقليص استثماراتها المخطط لها، وهذا من شأنه، كما يقول خبراء الاقتصاد، أن يضر بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وقال ماركوس نولاند، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "إن تأثير فرض هذه الرسوم الجمركية،" سوف "يكون له تأثير تثبيط النمو الاقتصادي الأمريكي، والمساهمة في ارتفاع معدل التضخم، وسوف تكون هذه التأثيرات أسوأ إذا ردت الدول الأخرى بالمثل".