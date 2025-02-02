مركز شباب الخارجة ينعى محمد مجدى لاعب خط الوسط لوفاته إثر غيبوبة بعد حادث سير

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نعى مجلس إدارة مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد برئاسة حمدى ألفي رئيس مجلس الإدارة وأبو القاسم أحمد صديق أمين الصندوق والدكتور عماد فتحي عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز وأعضاء المركز وأعضاء فريق كرة القدم اللاعب محمد مجدي لاعب خط الوسط بالفريق لوفاته اليوم الأحد بعد تعرضه لحادث سير في طريق الخارجة أسيوط منذ حوالى ثلاثة أسابيع سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور عماد فتحى عبد اللطيف المدير التنفيذي لمركز الشباب، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن اللاعب محمد مجدى مجاهد كان من أهم عناصر خط الوسط فى الفريق وساهم فى رحلة صعود نادى مركز شباب الخارجة إلى دورى الدرجة الثالثة مشيرا إلى أن جثمان اللاعب المتوفى لم يصل إلى مدينة الخارجة حتى الآن حيث يجرى إنهاء إجراءات تصريح الدفن من مستشفى أسيوط لدفنه فى مسقط رأسه بالخارجة.

وأضاف فتحى، أن اللاعب كان تعرض لحادث سير على طريق الخارجة أسيوط وأصيب بنزيف فى المخ منذ قرابة شهر وتم نقله إلى إحدى مستشفيات أسيوط لتلقى العلاج اللازم بعد أن دخل فى غيبوبة تامة توفى على اثرها اليوم داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.