مدينة أرمنت تمهد قطعة أرض أملاك دولة بجوار مصنع السكر لاستغلالها لصالح الأهالى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مسئولي إدارة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة بإزالة المخلفات والقيام بأعمال النظافة على قطعة أرض أملاك دولة بجوار مصنع السكر، وذلك بناءً على تعليمات العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، وفى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتطوير وتنمية مركز ومدينة أرمنت والحفاظ على الأراضي أملاك الدولة لإعادة استغلالها.

وأضاف رئيس مدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أنه جارى تمهيد تلك الأرض وفرد تربة نظيفة عليها لاستغلالها لصالح الأهالي بأرمنت، حيث يأتى ذلك تحت إشراف مدير إدارة المرافق، ومدير ادارة المتابعة ومدير الحملة بالمركز، ومشرفي النظافة والتجميل وبمعدات الوحدة المحلية للمركز.

وأكد العميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت، إنه إستمراراً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالقرى، والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين، قامت الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحري بحملة نظافة وتمهيد مدخل طريق أبو زحام بدءاً من كوبري الحوزة حتى عزبة مهدي بجوار الدير، وذلك تحت إشراف السيد جاد ضاحي رئيس القرية ومشرفي النظافة ومعدات القرية.

وكان قد انطلق مسئولي مجلس مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، في تنظيم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة شامل لجزيرة أرمنت الحيط لخدمة الأهالى داخلها، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة لسير الطرق، وفى إطار قرار محافظ الأقصر بإسناد الإشراف على جزيرة أرمنت الحيط للعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بحملة نظافة عامة فى جزيرة أرمنت الحيط، حيث تم رفع القمامة من الشوارع والمرافق العامة، وذلك تحت إشراف خالد حسين مدير المرافق بالمركز ومشرفي النظافة، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.



تمهيد قطعة أرض أملاك دولة بجوار مصنع السكر لإستغلالها لصالح الأهالى



تمهيد قطعة أرض أملاك دولة لاستغلالها لصالح أهالى مركز أرمنت