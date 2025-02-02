مديرية التعليم بالقاهرة تحرم طلاب الشهادة الإعدادية من معرفة نتائجهم مجانا

كتب محمود طه حسين

في مخالفة واضحة لحق الطلاب في معرفة نتائجهم بشكل مجانِ قررت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عدم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة للفصل الدراسى الأول للطلاب بعد اعتمادها من المحافظ الدكتور إبراهيم صابر، حيث اكتفت المديرية بأن تكون النتيجة متاحة بعد الاتصال برقم تم تخصيصه من قبل الشركة المتعاقدة مع المديرية بأضعاف سعر المكالمة العادية، كما أعلنت المديرية أنه سيتم إتاحة النتيجة للطلاب غدا الإثنين عبر موقعها بشكل مجان بعد مرور أكثر من 15 ساعة في حالة إعلانها للطلاب صباح غدا الاثنين.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حرمان أولياء الأمور والطلاب من الحصول على النتيجة بطريقة مجانية، بعد أن باعت المديرية نتيجة الشهادة الإعدادية لإحدى الشركات الخاصة ومنحها حق احتكار معرفة النتيجة خلال مدة تصل لقرابة 24 ساعة، وقصرت المديرية حق عرض نتيجة الشهادة الإعدادية على إحدى شركات الاتصالات، حيث يضطر ولى الأمر إلى الاتصال ودفع مبالغ كبيرة، حيث يؤدى ذلك إلى حرمان طلاب المدارس الحكومية من معرفة النتائج، مما يخل بمبدأ مجانية التعرف والحصول على النتيجة دون مقابل.

وطالب أولياء الأمور إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الشهادة العامة عبر موقعها الرسمي في إطار توفير خدمة الحصول على النتيجة بشكل مجانى.

كان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/ 2025 نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .