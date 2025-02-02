محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المصارعة لحصولهم على 5 ميداليات ببطولة الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، لحصولهم على خمس ميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية، حاصلين على المركز الأول والثاني والثالث في بطولة الجمهورية للمصارعة، المقامة بنادي سيتي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية شهدت أولى جولاتها 178 مباراة للكبار وتحت 17 عاما، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبين الخمسة من مرحلة الصفوة الفائزين بالبطولة محمد القاسم وزن 82 كجم حاصل على الميدالية الذهبية وأحمد عبد الباري 60 كجم حاصل على الميدالية الفضية وكل من فارس عبدالستار وزن 86 كجم واللاعب عمر حسين وزن 63 كجم وشريف حسين 60 كجم حاصلين على الميدالية البرونزية.

ويشارك في البطولة 47 هيئة بمشاركة 152 لاعبًا في منافسات المصارعة الرومانية كبار فى أوزان 60 ك، 63 ك، 67 ك، 72 ك، 77 ك، 82 ك، 87 ك، 97 ك، حيث يقوم بإدارة المباريات تحكيميًا 125 حكما.