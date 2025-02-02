محافظ كفر الشيخ يتابع برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة والحوكمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة"، الذي يهدف إلى تأهيل موظفي المراكز والمدن والمديريات الخدمية، حيث يُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير لمدة 5 أيام، ويشارك فيه 35 موظفًا من مختلف الإدارات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج يأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير مستوى العمل الإداري، وتحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه الدورات التدريبية لا تقتصر فقط على تطوير المهارات الفنية، بل تشمل أيضًا تعزيز القدرة على العمل الجماعي وتنمية مهارات التواصل والتفاعل مع المواطنين، وهو ما يسهم في تقديم خدمات أفضل وأسرع.