محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك ورفع كفاءة عدد من شوارع المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، أعمال مشروع الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025م، بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تركيب الانترلوك تهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحسين الشكل الجمالي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات تطوير الشوارع الطرق والمحاور المرورية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمعنية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي الوقت المحدد، وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

وخلال جولته استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من المواطنين، مكلفاً بالحل العاجل لمشاكلهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، وتقديم الخدمات المتميزة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشوارع وتوسعتها، وتجميل الجزر الوسطى وتشجيرها، ودهان الأعمدة، واستكمال أعمال الانترلوك، وسرعة الإنتهاء من خطة الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة، والوقوف على احتياجات المواطنين.