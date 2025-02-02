اليوم السابع
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محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.28%

الأحد، 02 فبراير 2025 04:59 م
محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.28% محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
دمياط ـ معتز الشربيني

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اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع من العام الدراسى 2024\2025 بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى 33 ألفا و962 طالبا وطالبة، حضر 33 ألفا و565 طالبا، نجح منهم 28 ألفا و288 طالبا بمعدلات نجاح بلغت 84.28%.

كما تقدم لامتحانات القسم المهنى 1018 طالبا وطالبة حضر 940 طالبا، بنسبة نجاح 90% وبنسب نجاح 100% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

وتقدم محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائه وبناته من الطلاب الأوائل، معربًا عن أصدق أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.







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دمياط

الشهادة الإعدادية

اخبار دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط






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