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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%

الأحد، 02 فبراير 2025 04:38 م
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8% محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، وقد تقدم للامتحان 64 ألف و812 للنظامي حضر منهم 64 ألف و330 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 826 حضر منهم 764 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52  % ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3 % ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88%.

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وهنأ محافظ بني سويف الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم، لاسيما  أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة أن إدارة تعليم شرق بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 81.74  % ثم إدارة غرب بني سويف في المركز الثاني بنسبة 76.49% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 76.06% ، وفي المركز الرابع إدارة سمسطا  بنسبة 76.02% ، وإدارة الواسطى في المركز الخامس بنسبة 75.84% ، وفي المركز السادس ببا 75.26  % وفي المركز السابع إدارة الفشن بنسبة 74.71% ، وفي المركز الثامن إدارة اهناسيا بنسبة 71.32%.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025 ،جرى عقدها في الفترة من 18 إلي 23 يناير الماضي ، إذ تقدم للامتحانات أكثر من 64ألف طالياً وطالبة تم توزيعهم على 320 لجنة على مستوى مدارس إدارات التعليم بالمحافظة.







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