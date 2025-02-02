اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: استكمال إنشاء وتطوير عدد من المدارس بـ 334 مليون جنيه

الأحد، 02 فبراير 2025 01:32 م
محافظ الوادى الجديد: استكمال إنشاء وتطوير عدد من المدارس بـ 334 مليون جنيه الإعلان عن الخطة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه يجري العمل حاليًا على قدمٍ وساق لاستكمال أعمال إحلال وإنشاء جديد لعدد من المدارس على مستوى مراكز المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المدارس والمنشآت التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناءها.

وأوضح أنه تم طرح أعمال إنشاءات وتطوير وصيانة فى 23 مدرسة بتكلفة تقدر بـ 334 مليون جنيه تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، حيثُ تم بدء الأعمال لعدد (11) مدرسة، بالإضافة إلى (5) مدارس جاري العمل بها ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسي القادم 2025/ 2026، مُضيفًا أنه يجري استكمال الإجراءات لطرح أعمال إنشاء مدرستي صلاح الدين الابتدائية، ومدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وإسناد أعمال المدارس المتبقية والمدرجة بالخطة.

بوسترات خطة المحافظة (1)
بوسترات خطة المحافظة (1)

 

بوسترات خطة المحافظة (2)
بوسترات خطة المحافظة (2)

 







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