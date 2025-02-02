محافظ المنيا أثناء تفقد وحدات طب أسرة بديرمواس: نسعى لتنمية حقيقية للمواطن

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قطاع الصحة بمركز ديرمواس تنفيذ الجهاز المركزى للتعمير منطقه تعمير المنيا، للاطمئنان على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية، وإزالة أية معوقات على الفور حتى الانتهاء من تلك المشروعات بكفاءة وجودة ودخولها الخدمة.

واستهل المحافظ جولته، بتفقد أعمال إنشاء وتجهيز الوحدة الصحية بمنشأة سمهان المقامة على مساحة 1300 م2، وبنسبة تنفيذ بلغت 75%، والتى تأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وتخدم ثلاث قري متجاورة ( تل العمارنة الغربي -منشاة سمهان - منشاة خزام الغربية) ، ويبلغ تعداد سكان تلك القري حوالي 18000 نسمة تقريباً، وتضم الوحدة الصحية دور أرضي وثلاث طوابق علوية مزودة بعدد 2 اسانسير وقاعة انتظار وعيادات متابعة حمل وطفولة واسنان وباطنة ومعمل دم وكافة التخصصات فضلا عن خدمات التامين الصحي الشامل.

وأوضح محافظ المنيا أن مشروعات الصحة بقري مركز ديرمواس ضمن مبادرة "حياة كريمة" لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بلغ عددها 17 مشروعا منها 14 وحدة صحية متطورة و 3 مراكز طبية موزعة علي القري لتشمل جميع سكان قري مركز ديرمواس وتوابعها ونجوعها، لافتاً الى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى تنمية الريف المصرى.

وأكد اللواء "كدوانى" تكثيف الجهود من خلال جولاته المفاجئة والميدانية لمواقع العمل لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية على أرض الواقع والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة في القرى المستهدفة، خاصة في قطاع الصحة، مشيراً إلى أن “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة لأهالي القرى، بما يعكس توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستكمل اللواء "كدوانى" جولته بمتابعة الأعمال الانشائية بالوحدة الصحية نزلة سعيد بمركز ديرمواس، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من وكيل وزارة الصحة حول الأعمال الجارى تنفيذها داخل الوحدة الصحية والتى بلغت نسبة تنفيذها 95%، وتقام علي مساحة 1300م2 وتخدم قريتى (بني عمران - نزلة سعيد) ويبلغ تعداد سكان تلك القري حوالي 15000 نسمة ، وتتكون من دور ارضي وثلاث طوابق علوية مزودة بعدد 2 اسانسير وقاعة انتظار وعيادات متابعة حمل وطفولة واسنان وباطنة ومعمل دم وكافة التخصصات.

رافق المحافظ خلال جولته النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور رجب قياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، المهندس احمد عاطف مدير منطقة تعمير المنيا بالجهاز المركزى للتعمير.