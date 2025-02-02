محافظ الغربية يوجه بتسليم أوراق كشك لكفيف استجابة لاستغاثته

الغربية محمد طارق

في استجابة سريعة لاستغاثة نشرها أحد المواطنين من ذوي الهمم "كفيف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رئيس مركز ومدينة طنطا بسرعة تسليم أوراق الكشك الخاص بالمواطن، ليكون مصدر دخل له ويساعده على مواجهة أعباء الحياة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة ذوي الهمم، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لضمان حياة كريمة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا في الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أعرب المواطن عن سعادته الكبيرة بهذه الاستجابة السريعة، مقدمًا شكره لمحافظ الغربية على دعمه واهتمامه بحالته، مؤكدًا أن هذا القرار سيساعده على تحقيق مصدر دخل ثابت يمكنه من تلبية احتياجاته المعيشية.

وفي هذا السياق، وجه اللواء أشرف الجندي كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين عبر مختلف الوسائل، وتقديم الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.