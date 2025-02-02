محافظ الشرقية يتفقد مستشفى ههيا والكبد ويوجه بسرعة إنهاء أعمال المجزر الآلى

الشرقية - إيمان مهنى

أجري المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة ههيا وذلك لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من المشروعت الخدمية والتنموية الجارية ودفع عجلة العمل بها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال إحلال وتجديد مبني المجزر الآلي والمُقام على مساحة 535 مترا وبتكلفة 6 ملايين جنيه والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المجازر بمختلف أنواعها بمراكز ومدن المحافظة وتشغيلها بأحدث النظم التكنولوجية التي تضمن إجراء عمليات الذبح بشكل نظيف سواء للأغنام أو الماشية، بالإضافة إلى تحقيق الإستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات من خلال معالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.



أكد محافظ الشرقية متابعتة المستمرة لتنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية لتقديم خدمة تليق بالمواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإيجاد منظومة حديثة وإقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على إستثمارات الدولة في هذا الملف بما يسهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية.



وانتقل لمستشفى ههيا المركزي لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والفنيين بمقر عملهم وإلتزامهم بنوبتجيات العمل المكلفين بها، حيث تفقد قسم الإستقبال و العنايات المركزة و غيرها من الاقسام و إلتقى المحافظ بالمرضي للإطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم الخدمات الطبية لهم بالشكل المرضي متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

ثم توجها لمتابعة سير العمل بمستشفي الكبد والجهاز الهضمي بههيا وتفقد قسم الإستقبال والطوارئ والذي يستقبل حالات الجهاز الهضمي والكبد والجراحة ومزود بقسم للأشعة الدوبلر والسونار وX ray مخصصة لجميع حالات الإستقبال بالإضافة إلى غرف لإجراء العمليات الجراحية، حيث أشاد المرضي والمترددين على المستشفي بمستوي الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة وحسن إستقبال الأطباء وطاقم التمريض لهم وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لإستكمال رحلتهم العلاجية.

