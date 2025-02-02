اليوم السابع
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الأحد، 02 فبراير 2025 02:04 م
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محافظ الدقهلية يتفقد مصانع التريكو بقرية طنامل ويؤكد على دعم أصحابها.. صور

الأحد، 02 فبراير 2025 12:34 م
محافظ الدقهلية يتفقد مصانع التريكو بقرية طنامل ويؤكد على دعم أصحابها.. صور جانب من الحملة والتفقد
الدقهلية شريف الديب

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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم مركز أجا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكداً أن جولاته اليومية المفاجئة لا تتوقف حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من منطلق حرصه على تقييم الأداء بنفسه.

وتفقد محافظ الدقهلية قرية طنامل، والتقى بأصحاب مصانع التريكو ومحلات بيع الملابس والأقمشة هناك، واستمع إليهم مؤكداً على دعمه الكامل لكل احتياجاتهم التي تعظم الاستفادة من أعمالهم، مشيرا إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة لزيادة إنتاجية المصانع بما يخدم السوق ويوفر منتجات محلية متنوعة بأسعار مميزة.

كما تفقد محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بطنامل، وأكد على ضرورة توفير الرعاية والعناية اللازمة بالمترددين على الوحدة، وحسن تقديم الخدمات المطلوبة وتيسير إجراءات الحصول عليها، حرصا عليهم ولتحقيق مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم، كما شدد على رئيس الوحدة المحلية بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة النظافة العامة بالقرية، ورفع تجمعات القمامة يوميا.

جانب من الحملة والتفقد (2)
جولة المحافظ 

 

جانب من الحملة والتفقد (1)
جانب من الحملة والتفقد 






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الدقهلية

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