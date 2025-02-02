محافظ الجيزة: بدء رصف طريق مصر أسيوط الزراعى بين قريتى المرازيق وأبو رجوان

كتبت - مرام محمد

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعى فى المسافة المحصورة بين قرية المرازيق وقرية أبو رجوان بطول 4 كم، وذلك في استجابة فورية للمطالب التي عرضها المواطنين على المحافظ خلال جولته بمراكز البدرشين وأبو النمرس.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتي انطلاقًا من التعاون المثمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

واطمأن المحافظ من رئيس مركز البدرشين على انتهاء أعمال نقل المرافق والمتعارضات وأعمال إعادة الشئ لأصله قبل تسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء الأعمال موجها بالتواجد الميدانى والإشراف على استقبال الأجهزة والمعدات التابعة للهيئة و المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة والمرور لمنع أية معوقات وإزالتها لتسهيل الأعمال وإنجازها.

وكان قد بحث المحافظ مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى سابقا سبل سرعة تنفيذ الأعمال بالقطاع المذكور لما لطريق مصر أسيوط من أهمية، حيث أكد المحافظ ورئيس الهيئة على ضرورة التنسيق لسرعة الانتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور لطبيعتها وتحقيق السيولة اللازمة لحركة المركبات.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود الهيئة العامة للطرق والكبارى وسرعة الاستجابة والتنسيق الدوري مع المحافظة بشأن تنفيذ أعمال التطوير للطريق والحرص على التعاون مع المحافظة وأجهزتها المختلفة لتنفيذ المشروعات بما يسهل حركة تنقل المواطنين.