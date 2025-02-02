محافظ الأقصر يبحث آخر المستجدات بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح بالمخالفات

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وكذلك تم عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، والمشرف على أعمال منظومة التقنين، ملخص موقف أعمال منظومة التقنين موضحة بالأرقام ما تم معاينته من غير الجاد، والملفات المطلوب معاينتها وعمل الاحداثيات وتسليم الملفات للمنظومة لادخالها، والملفات المطلوب استردادها من الغير صالح وتسليم الكارت الذهبي، والملفات المطلوب استردادها من الغير مستوفي وتسليم الكارت الذهبي، وما تم استرداده وتسليم الكارت الذهبي، وملفات تحت السداد ومطلوب عقود لها بعد سداد المواطن مقدم الثمن، والمستوفى ولم يتم التعاقد، والمستوفي بعد القانون ومطلوب تحصيل ما عاد عليه من نفع.

كما عرضت موقف ملف التصالح، موضحةً بالأرقام إجمالي أعمال البت، وما تم استخراجه من نموذج 7 المؤقت، وموقف سداد رسوم الهيئة الهندسية، وموقف ردود الهيئة الهندسية، وما تم استخراجه من نموذج 8 بالقبول، وما تم استخراجه من نموذج 7 بالقبول، وموقف شهادة البيانات.

وشدد محافظ الأقصر، علي ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال منظومة التقنين، وصولاً إلى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من اصحاب الملفات الغير مستوفى والغير صالح والغير جاد، منوهاً إلى عقد إجتماع دوري كل أسبوع لمتابعة آخر المستجدات في ملفى التقنين والتصالح.

وجه المحافظ خلال الاجتماع بالمراجعة الدورية والمستمرة لملفات التقنين والتصالح مع المتابعة الجادة من قبل رؤساء المراكز والمدن والمختصين بالمراكز والمدن والادارات المعنية بديوان عام المحافظة، حيث شهد الإجتماع الذي عقد بديوان محافظة الأقصر، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المدن ومسؤولي أملاك الدولة، والادارات الهندسية، والشئون القانونية، والشئون المالية والادارية، والمراكز التكنولوجية، والإيرادات والتحصيل، والحسابات والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.



لقاء بحث أخر المستجدات بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح بالمخالفات



محافظ الأقصر يبحث أخر المستجدات بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح بالمخالفات