محافظ أسوان يوجه بشفط المياه الناتجة عن إخماد حريق بأحد فنادق إدفو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

فور نجاح رجال الحماية المدنية والمواطنين فى إخماد الحريق الذى اندلع بأحد الفنادق بوسط مدينة إدفو، أعطى إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو، عاطف كامل، بالقيام بأعمال شفط المياه الناتجة عن أعمال الإطفاء.

وقال إسماعيل كمال، فى بيان صحفى، إن الأمور عادت لطبيعتها خلال الساعات القليلة القادمة بمعاونة سيارات شركة مياه الشرب من الشارع الذى يقع به الفندق والمنطقة المحيطة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات لتسيير حركة المرور والمارة من المواطنين ، علاوة على حصر الخسائر المادية.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه مالك الفندق، مع مراجعة موقف الترخيص بمزاولة النشاط السياحى من قبل مكتب وزارة السياحة، ويتكامل مع ذلك مواصلة متابعة الموقف لحظة بلحظة من جانب كافة الجهات المختصة بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ للتعامل مع أى أحداث طارئة أول بأول.



اثار الحريق



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