محافظ أسوان: تقديم الرعاية الطبية لـ7 حالات اختناق فى حريق فندق إدفو

أسوان - عبد الله صلاح

أكد إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن جهود الإطفاء نجحت فى احتواء حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء و 20 سيارة إسعاف، وبمعاونة المواطنين.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم نقل 7 حالات مصابة بإختناق إلى مستشفى النيل نتيجة تعاملهم المباشر مع الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية المدنية و 3 مواطنين ، لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة حيث أن تم خروج معظمهم ، والباقى حالتهم مستقرة.

وقال عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، إنه يتابع جهود احتواء الحريق من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور ماهر كامل السكرتير العام المساعد وأحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

وأشار، إلى أنه جارى عملية التبريد بعد إخماد الحريق ، والوصول لأعلى نقطة فوق المبنى الذى به الفندق ، لافتاً إلى أنه تم إخلاء المبنى من النزلاء والعاملين فيه بالكامل فى وقت قياسى وهو الذى ساهم فى الحد من الإصابات أو خسائر فى الأرواح.