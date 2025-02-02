محافظة أسوان: لا إصابات فى حريق فندق مدينة إدفو والدفع بـ5 سيارات إطفاء

أسوان - عبد الله صلاح

تابع إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الجهود المبذولة لاحتواء حادث اندلاع حريق بأحد الفنادق بوسط مدينة إدفو دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

ومن جانبه أوضح عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم متابعة الحريق من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فور إندلاعه بالدور الثامن والتاسع بالفندق لتأمين سلامة النزلاء والعاملين ، كما تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق ، وأيضاً 6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع أى حالات طارئة أو إصابات أو إختناقات، مشيرا إلى أنه لا صحة إلى ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الإجتماعى للحريق.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم التوجيه بعمل كردون حول موقع الحدث ، مع رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة ومستشفى النيل لإستقبال أى حالات ، موضحاً بأنه فى نفس الوقت ستقوم الأجهزة المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها للتعرف على أسباب وملابسات الحريق.