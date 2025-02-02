مجلس مدينة الأقصر يحرر 10 محاضر لعربات حنطور مخالفة فى الشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة بهدف ضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (10) محاضر لعربات حنطور بدون لوحات معدنية وعدم وجود حفاضات للخيول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وأسامة توفيق مدير إدارة النقل البطيء.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي عربة مخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك عبر تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة، مؤكداً أن عند تكرار المخالفة سيتم مصادرة العربة بصفة نهائية وعدم الترخيص لها.

وكان قد أكد رئيس مدينة الأقصر، على إنه تم تفعيل الخط الساخن الخاص بحجز عربات الحنطور المرخصة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين وغرفة المنشآت الفندقية، حيث يتم خروج العربة من المواقف المخصصة بخط سير محدد الوجهة والمدة، حيث تم عمل قائمة بتسعيرة عربات الحنطور والتي شملت ما يلي:- (ساعة نزهة داخل مدينة الأقصر 250 جنيها – توصيلة من مدينة الأقصر إلى الكرنك 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى الشيراتون 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى إيزيس أو سونستا 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى الجولى فيل 150 جنيها – توصيله من داخل المدينة للمصريين 30 جنيها).