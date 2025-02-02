مجلس جامعة دمنهور يعلن تأييده الكامل لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أصدر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس، بيانًا رسمياً، بشأن الموقف المشرف للدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية ورفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم ووضوح لا لبس فيه.



وأكد "ترابيس" أن جامعة دمنهور باعتبارها صرحًا علميًا وأكاديميًا، تؤمن بأهمية التوعية بالقضية الفلسطينية بين طلابها، وتسعى إلى ترسيخ مفاهيم الهوية العربية والانتماء الوطني، مؤكدًا أن الجامعة ستظل داعمة للموقف المصري الرافض لأي محاولات تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية داخل الأراضي الفلسطينية أو المساس بأمن المنطقة.

وشدد مجلس جامعة دمنهور على أن جامعة دمنهور بكامل منتسبيها من أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري والطلابي، تصطف خلف القيادة السياسية في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية، وتساند الموقف المصري الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.

وأشاد رئيس الجامعة بالموقف المصري المشرف الذي يأتي في إطار التزام مصر بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي، لافتا إلى أن تهجير الفلسطينيين يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.