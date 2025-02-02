مجازاة مسئولين بسبب خطأ حسابي في درجات الأول والثانى بمدرسة ثانوية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا من أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المديرية، حيال الأخطاء التي وقعت أثناء إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة إيهاب إسماعيل، والتي تضمنت مجازاة المختصين بالكنترول وإدارة المدرسة.

قررت وكيل التعليم معاقبة رئيس الكنترول بخصم 10 أيام من الراتب، و5 أيام من الراتب لمدير المدرسة، و5 أيام لكل عضو من أعضاء الكنترول بالمدرسة، وذلك بعد مراجعة شاملة للنتائج، حيث تبين وجود خطأ فني في رصد الدرجات، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان دقة النتائج وحفظ حقوق الطلاب.

كما أضافت وكيل الوزارة، أنه تم إعادة تقدير الدرجات مرة أخرى، والتأكد من صحتها من خلال مراجعة دقيقة، قبل أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد تدقيقها بشكل نهائي، مؤكد أن التحقيقات مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالدقة في هذا الشأن.