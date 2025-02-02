لهذه الأسباب عليك فحص العين بشكل دوري

كتبت مروة محمود الياس

فحص العين ليس نوعًا من الرفاهية على الإطلاق، بل هو ضرورة، فعليك الاهتمام بصحة عينيك، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لأية مشكلة تصيب بصرك أو نظرك أو عينيك قبل حدوثها، هذا ما أكد عليه تقرير نشره في موقع Wellington eye clinic.

أوضح التقرير أن هناك الكثير من الأسباب التي تدفعك إلى الكشف الدوري على سلامة عينيك وبصرك، وما إذا كنت تعاني من مشكلة في النظر أو في العين بشكل عام، ومن بينها:

قصر النظر

قصر النظر من المشكلات التي أصبحت أكثر شيوعا في الآونة الآخيرة، فوفقا لدراسة حديثة، فإن مستويات وأعداد الإصابة بقصر النظر أصبحت في زيادة حادة تصل حد 30% من سكان العالم، ومضاعفات هذا القصر قد يؤثر على صحة العين بشكل واضح لذا لابد من مكافحته مبكرا واكتشافه مبكرا أيضا في بداياته.

التدخل المبكر

التدخل المبكر والاكتشاف المبكر أيضا لأية مشكلة أو مرض في العين أمر في غاية الأهمية لأنه يسهل من عملية العلاج والشفاء أيضا، وغالبا ما تكون مشاكل العين غير ظاهرة بشكل مفاجئ بل تتدهور تدريجيا وهو ما يجعل اكتشافك المبكر لها أمر في غاية الأهمية.

اجراء الفحوصات الثانوية على العينين

يمكن أن تظهر مشاكل كبيرة بالعينين أنت لا تعيها ودون أعراض، مثل الجلوكوما واعتلال الشبكية وغيرها من المشكلات الأخرى، والتي يعد اكتشافها مبكرا أمر في غاية الأهمية.

الوقاية الشاملة

فحوصات العين المنتظمة ستسمح لك باكتشاف أية مشكلة في النظر ويسمح لأخصائي العيون بإختيار النظارات أو العدسات المناسبة لنظرك، والتي تعالج أية مشاكل في الرؤية مهما كانت صغيرة في بدايتها.

فحوصات العين تحميك من المخاطر

فحوصات العين الدورية تحميك من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، فكلما زادت أعمارنا كلما تغيرت طبيعة إبصارنا ونظرنا، وفحوصات العين الدورية تراقب أية تغيرات ناتجة عن التقدم فى العمر تحدث داخل العينين والنظر، وتصحيحها وإصلاحها أولا بأول في بدايتها.

فحص العيون يحمي طفلك من صعوبات التعلم

فحص العين لطفلك بشكل دوري يحميه من صعوبات التعلم داخل المدرسة، والمشكلات الخاصة بالإبصار والنظر، والاكتشاف المبكر لأية تغيرات أو مشكلات وراثية يعانيها الطفل في عينيه وعلاجها مبكرا مما يحمي من مشكلات التعلم وصعوباته، ويحسن من مستواه الدراسي دون شك.