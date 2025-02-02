لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر تناقش ترتيبات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

كتب: محمد الأحمدى - بتول عصام

عقدت لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر اجتماعها الشهرى بكنيسة القديس كيرلس بالكوربة، حيث استهل مايكل فيكتور رئيس اللجنة اللقاء باستعراض الأنشطة الإعلامية للجنة خلال فترة عيد الميلاد المجيد، وما تبعها من تغطيات مكثفة لفعاليات لجان المجلس المختلفة.

إذ شهدت الفترة الماضية نشاطًا واسعًا في مجالات التوعية الطبية، وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، وتنظيم يوم روحي وترفيهي للأطفال الأيتام، إلى جانب لقاءات لجنة الكهنة والرعاة.

ترتيبات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

خصص رئيس اللجنة جزءًا كبيرًا من الأجتماع لمناقشة الترتيبات الخاصة بأسبوع الصلاة من أجل الوحدة، المقرر انطلاقه يوم 13 فبراير الجاري، ودور مجلس كنائس مصر في دعم فعالياته. وتمت مناقشة سبل التعاون الإعلامي مع اللجنة المشرفة على الحدث، بحضور ممثلين عنها.

وفي هذا السياق، قدم مايكل فيكتور مقترحات لتعزيز الحضور الإعلامي لأسبوع الصلاة، وقد تمت الموافقة عليها، وتشمل:

• إعداد محتوى رقمي ومطبوع لنقل صلوات أسبوع الصلاة ونشرها على أوسع نطاق.

• التعاون مع القنوات الفضائية والصحف والمؤسسات الإعلامية لتغطية الحدث بشكل مكثف.

• تفعيل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس لنقل الفعاليات لحظة بلحظة.

من جانبه، شدد القس رفعت فكري، الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط وعضو لجنة الإعلام، على أهمية المشاركة الفاعلة في أسبوع الصلاة، مؤكدًا أنه يمثل ركيزة أساسية في المسكونية، ودعا جميع أعضاء اللجنة لحضور انطلاق الفعاليات التي تبدأ يوم 13 فبراير بالكنيسة الإنجيلية في روض الفرج بشبرا، التي يرعاها.

كما أكد الأب رفيق جريش، مستشار اللجنة، على ضرورة أن تتولى كل كنيسة خلال اليوم الخاص بها دورًا رياديًا في تقديم الكلمة والصلاة، لضمان تعزيز روح التعارف والانفتاح بين الطوائف المختلفة.

موقف المجلس من القضية الفلسطينية

وتطرق الاجتماع إلى القضية الفلسطينية، حيث شدد رئيس اللجنة وجميع الأعضاء على ضرورة أن يكون لمجلس كنائس مصر صوت واضح في مساندة رفع الظلم وتحقيق السلام والعدالة. وفي هذا الإطار، أكد كنن بهيج رمزي، رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الإعلام، أن المجلس، بكل كنائسه الأعضاء، يقف دائمًا بجانب قضايا العدل والسلام، مشددًا على أهمية إصدار بيانات تعكس الموقف الثابت للمجلس تجاه حقوق الشعوب.

إصدار العدد السنوي لجريدة المجلس

كما ناقشت اللجنة إصدار العدد السنوي لجريدة مجلس كنائس مصر، بالتزامن مع الاحتفال السنوي لتأسيس المجلس. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع انتقال عضوية الأمانة العامة من الكنيسة الأسقفية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد استكمال الدورة التنظيمية بين الكنائس الخمس الأعضاء.

وقسم رئيس لجنة الإعلام الخدمة خلال الفترة القادمة لفرق عمل، حيث يتولى تامر فركوح مسؤولية المحتوى الرقمي، بينما تتولى الإعلامية ريما سيقلي مسؤولية الإشراف على المحتوى المطبوع.

واختُتم الاجتماع برفع الصلوات من أجل مصر، وسلام المنطقة، وقيادات الكنائس، وخدمة اللجنة، كما اتفق الأعضاء على عقد الاجتماع المقبل في الأول من مارس القادم، على أن تستمر فرق العمل في تنفيذ مهامها خلال الشهر الحالي، مع تقديم تقرير شامل عن الإنجازات.