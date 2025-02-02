كيف يمكنك استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق "توكلنا"؟

إيمان حنا

نوهت وزارة الحج والعمرة بالسعودية اليوم الأحد، أنه يمكن لراغبي أداء مناسك العمرة الحصول على تصريح أداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "توكلنا".

ونوضح لك عزيزى القارئ فيما يلى خطوات استخدام هذا التطبيق:

- فى البداية عليك تحميل تطبيق توكلنا والدخول عليه بعد تحميله على الهاتف المحمول.

- اختر الخدمات.

- ثم اختر إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة و حدد نوع التصريح.

- اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

- حدد التاريخ والوقت.

- اختر نفطة التجمع ومدينة القدوم.

- اضغط بالموافقة على الإقرار.

- يظهر لك تصريح العمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد حددت 14 فبراير الجارى، موعدًا نهائيًا لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج عام 1446هـ، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنها وضعت جدولًا زمنيًا دقيقًا للمهام المطلوبة من مكاتب شؤون الحج، يتضمن ثماني مراحل رئيسية، حيث بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات بتاريخ 20 ربيع الثانى 1446هـ الموافق 23 أكتوبر 2024م، وتنتهي في 15 شعبان 1446هـ الموافق 14 فبراير 2025م.

وفى سياق تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، شددت الوزارة السعودية على أهمية الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة فى المملكة، بما في ذلك متطلبات النقل الجوي والبري، إلى جانب الالتزام بالتعليمات الأمنية والصحية والإجرائية المنصوص عليها في اتفاقية شئون الحج بين الوزارة ومكاتب شؤون الحج بالدول المختلفة.